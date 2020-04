Trots coronakrisen – färre konkurser i Blekinge än vanligt

Under den senaste månaden rapporterades något färre konkurser i Blekinge än under motsvarande tid i fjol. Det visar ny statistik från kreditinformationsföretaget UC, som fört konkursstatistik nationellt.

Under mars månad gick två bolag i konkurs i Blekinge, i fjol noterades fem konkurser under mars. Mars är en månad då det i regel anmäls fler konkurser än under resten av året, enligt UC.

Oroliga företag hör av sig

Per Swahn, konkursförvaltare i Karlskrona, har än så länge inte märkt av en ökad våg av konkurser som följd av coronakrisen.

– Vi har haft några oroliga som ringt. Det är ju klart att det kommer, man har ju det hela tiden i bakhuvudet, säger han.

Magnus Lindsten, konkursförvaltare från Amber advokater i Karlskrona, målar upp samma bild. Det är flera företag per dag som hör av sig för att diskutera vad en konkurs kommer att innebära och vad man ska tänka på vid ett sådant läge.

Han tror också att vi har fler konkurser att vänta.

– Vi får nog se en del konkurser inom någon vecka. Jag tror inte att coronakrisen har slagit igenom riktigt ännu, utan jag tror att det kommer att dra igång längre fram, säger Magnus Lindsten.

Grannlän mer drabbat

Samtidigt är grannlänet Skåne ett av de värst konkursdrabbade länen i landet. Jämfört med mars förra året har antalet skånska konkurser gått upp med cirka 47 procent.

Lindsten menar att det kan vara de större städerna som bidrar till den stora skillnaden mellan Skåne och Blekinges konkursantal.

– Det kan ju vara så att det är annorlunda i storstäderna, så som Malmö, Lund och Helsingborg.

”Tomma hyllor gynnar små butiker”

UC tror att konkurserna kommer att öka. Men det finns branscher som går mot trenden. Konkurserna minskar inom detaljhandeln – och allra bäst går det för livsmedelshandeln.

– Konsumenter har sökt sig till mindre butiker när stormarknadernas hyllor har gapat tomma, vilket har gynnat de små butikerna, säger Richard Damberg på UC.