Turismen dyrast i Karlskrona

Statistiken kommer från kommun- och landstingsdatabasen. Med turistverksamhet menas till exempel camping, stugor, liftar och turistinformation. Statistiken bygger på det som kommunerna bokfört som turistrelaterade nettokostnader i SCB:s räkenskapssammandrag.

Under 2017 var kostnaderna för turistsektorn 168 kronor per invånare i Karlskrona, vilket är högst siffra i länet. Tvåa på listan är Ronneby med 126 kronor och längst ner hittar vi Olofström, som bara spenderade 16 kronor per invånare år 2017.

– Förutsättningarna ser väldigt olika ut över landet, men det finns ingen kommun som öser pengar på sektorn utan att ha en tydlig bild av vad det betyder för kommunens utveckling. Det skulle inte invånarna gå med på, säger Anders Gunnarsson på SKL till Nyhetsbyrån Siren.

Flera kommuner saknar helt registrerade utgifter på området. Det kan bero på att de inte driver någon egen turistverksamhet, eller att utgifterna förlagts till en annan verksamhetspost.