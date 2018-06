Två anhållna efter skolinbrott

Det var en förbipasserande som under onsdagskvällen såg flera misstänkta inbrottstjuvar vid skolan där de bar ut datorer. Polis och väktare anlände snabbt till skolan och lyckades fånga in två av de unga killarna, födda år 2000 och 2001. Inbrottstjuvarna hade tagit sig in i skolan genom att krossa ett fönster. När polisen kom slängde de ifrån sig skoldatorer.