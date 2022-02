Varning för kraftigt snöfall i Blekinge

Snöfallet börjar redan under morgonen och blir kraftigare under eftermiddagen.

– Vi har ett snöfall som passerar över södra Sverige och störst snömängder väntas vi få i Blekinge, säger SVT:s meteorolog Marcus Sjöstedt.

Besvärligt i trafiken

Han förvarnar om att det blir besvärligt i trafiken i Blekinge.

– Det här är snömängder som kan medföra trafikstörningar under tisdagskvällen. Ska man ut och köra ska man vara beredd på att det kan vara snöhalka och begränsad framkomlighet på grund av att snöröjare inte hinner med eller trafikolyckor. Man ska vara beredd på att ha extra tid när man kör hem efter jobbet. Även tåg- och busstrafik kan påverkas, säger SVT:s meteorolog Marcus Sjöstedt.

Mattas av igen

Snöfallet väntas sedan att mattas av under natten och ersättas av lättare snöfall under onsdagen. Därefter blir det regn och blåst.

– Mildare luft rör sig in under torsdagen och fredagen med blåst och regn. Under helgen kan vi räkna med flera plusgrader som äter upp mycket av den snö som kommer nu, säger Marcus Sjöstedt.