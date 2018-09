Västeråssupportrar cyklar 49 mil till hockeypremiären

– Allt började med en vadslagning mellan två supporters där den ene lovade att cykla till första bortamatchen nästa säsong om VIK gick upp i Hockeyallsvenskan, säger Mats Brokvist.

Därefter antog han själv utmaningen under en supportertillställning på en lokal pub.

– Jag tyckte det var ett häftigt initiativ och ville stötta VIK Support. Vi har testats som förening och jag har tagit mig an att vända skutan, säger han med hänvisning till den ekonomiska kris som drabbade klubben 2016.

I sociala medier har man uppmärksammat projektet under hashtaggen #cyklaförgulsvart. Pengar som samlats in kommer att ges till samhällsprojektet High Five.

Sponsorer har bidragit med kläder, cyklar och övernattning åt deltagarna.

Långt avstånd

Bara en av de åtta deltagarna antog utmaningen efter att det framkommit att matchen skulle spelas i Karlskrona, som innebar att avståndet nästan blev så långt som det hade kunnat bli.

– Det var Andreas Lindh, en gammal spelare, som hakade på då. Han är otroligt fysad, säger Mats Brokvist.

Onsdag den 19 september påbörjas cykelturen tidigt på morgonen och avslutas 18,5 mil senare i Linköping. Dagen därpå cyklar man 17,3 mil till Lindshammar, två mil söder om Vetlanda, och på fredagen täcker man de sista 13,2 milen till Karlskrona.

Hur mycket tid de åtta har tillbringat på sadeln inför resan varierar kraftigt.

– Det är alltifrån en som har cyklat 500 mil i år till en som bara har cyklat sju mil.