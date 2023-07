Styrkor från Karlskrona och Jämjö åkte ut till platsen och fann en övertänd villa. Huset ska vara obebott

– Rökdykare sökte igenom villan och fann inga personer där inne, säger räddningstjänstens ledningscentral.

Räddningstjänsten är fortfarande på plats och under morgonen får villan brinna ner under kontrollerade former.