Butik i Broby rånad under lördagskvällen

Flera maskerade gärningspersoner ska ha kommit in i butiken och tilltvingat sig kontanter och cigaretter under knivhot. Sedan ska de ha avvikit från platsen till fots och på cykel, enligt polisen.



Ingen person ska ha kommit till fysisk skada under rånet. Under söndagsmorgonen fanns det ännu ingen gripen eller misstänkt för brottet.