Bikers manifesterade mot kvinnovåld

För att uppmärksamma våldet mot kvinnor har motorcykelklubbar runt om i landet arrangerat en kortege i slutet av maj de två senaste åren.

– Många tror att bikervärlden är en machokultur men vi vill visa att det inte stämmer. Vi är också människor med fruar och barn, säger Patrik Kling som är president för en av de deltagande motorklubbarna.

Ökning av våld under pandemin

En av tre kvinnor i världen utsätts för våld under sin livstid.

Och under den pågående pandemin visar rapporter en ökning av våld i hemmet till följd av isolering och strängare restriktioner i nästan alla länder, enligt UN Women.

”Vi accepterar det inte”

I vanliga fall åker alla motorcyklister till en gemensam slutdestination, förra året samlades ungefär 2000 bikers för en kortege i Norrköping. Men men på grund av coronapandemin har nu varje klubb fått sätta upp sitt eget slutmål i år.

Under lördagen startade korteger från ett 40-tal platser i landet och från Falun/Borlänge valde ungefär 30 bikers att åka till Västerås.

– Jag hoppas att de som misshandlar sina fruar och barn ska se att det är jättemånga som inte accepterar det, säger Patrik Kling.

Genom kortegen samlas pengar in till UN Women, FN:s enhet för jämställdhet och kvinnors egenmakt (United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women).

Starta klippet och träffa mc-gänget från Falun strax innan deras avfärd.