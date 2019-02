Bra, onödigt och larvigt – så tycker faluborna om omvalet

I chatten som vi öppnade kom det in en hel del tankar och åsikter om omvalet.

”Ekonomiskt vansinne varför inte räkna de 143 rösterna i stället och ändra valresultatet”, skrev signaturen Sven.

Signaturen Mats Axelsson skrev så här: ”Det är väl rätt att göra ett nytt kommunval. Det har att göra om demokrati.”

”Ja det är bra att demokratin går i första rummet! Gör inget att verksamheten som tar hand om våra gamla och barn får minskade anslag. Demokratin är värd att värna om det var ju iallafall 147 röster”, skrev signaturen Skattebetalare.

”Vettlöst! Att 6 månader efter valet bestämma om omval. 1 månad hade räckt med utredningen.

De stora förlorarna är skattebetalarna”, skrev signaturen Annika.

”Helt otroligt. Ska bli spännande att se hur många de är som kommer att rösta denna gång. Tror deltagandet kommer vara lågt efter allt detta”,skrev signaturen Henny.

Signaturen Jens skrev så här: ”Hade det inte varit bättre att räkna de 145 rösterna? De är ju inte försvunna, bara försenade.”

”Kan man inte bara räkna de 145 rösterna?”

En vanlig fråga som kom in var varför man inte bara kunde räkna de 145 röster som kom in för sent för att slippa omval. Det förslaget kom direkt efter valet, men valdes bort då både länsstyrelsen och valprövningsnämnden ansåg att valhemligheten riskerade att röjas för dessa 145 medborgare.

Det skulle alltså finnas en risk att det skulle gå att lista ut var rösterna kom ifrån och på så sätt även vem som röstat på vilket parti.

