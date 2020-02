Cykelbanor utmed nya Hagavägen i Borlänge kritiseras

Hagavägen som ligger i centrala Borlänge ska byggas om. Första etappen är nästan klar och nästa etapp påbörjas under våren 2020. Totalt byggs vägen under fyra etapper och ska vara klar under 2021.

Men trafiksäkerhetsforskaren och Borlängebon Khabat Amin anser att det finns säkerhetsbrister när det gäller cykelbanorna. Att cyklisterna tvingas korsa bilvägen på ett par platser. Biträdande projektledaren för nya Hagavägen, Helena Byberg, menar å andra sidan att den nya vägen är både säkrare och trevligare.

