Dammluckorna vidöppna efter regnskadorna – ”Kommer behöva undersöka senare i veckan”

Det var under tisdagsmorgonen som skadorna upptäcktes på dammen vid Smågan, öster om Fiskarheden i Malung-Sälens kommun. Snabbt tillkallades bland annat helikopter för att se över läget och under tisdagskvällen kvällen påbörjades ett arbete för att täta de hål som uppstått med grus. Arbetet fortsatt under onsdagsmorgonen då även grövre material lades på dammen.



Vad som orsakat hålen vet man inte. Däremot så uppdagades hålen direkt efter den stora regnskur som föll över de norra delarna under måndagen. En närmare undersökning kommer att göras de närmsta dagarna.



Det är dock en fortsatt oro för vad vattenmängder från dammen kommer att orsaka. Byn Öje är närmsta bebyggelse som kan drabbas av vattenmängderna som nu strömmar från de vidöppna luckorna.