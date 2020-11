Därför dröjer det med lokala restriktioner i Dalarna

Många har funderat över varför Dalarna inte hör till de län som fått skärpta allmänna råd. Smittskyddsläkare Anders Lindblom har tidigare sagt att han hoppas på att vi ska få skärpta restriktioner även i Dalarna, men så har det ännu inte blivit.

– Tajmingen är jätteviktig för att de ska ha störst effekt, Folkhälsomyndigheten har analyserat när man ska komma med råden. Följsamheten är störst när de införs, sedan avmattas det med tiden, säger Anders Lindblom, smittskyddsläkare i Region Dalarnna.

Under onsdagen meddelade majoriteten i Region Dalarna att om inte Folkhälsomyndigheten fattar beslut om skärpta allmänna råd även i Dalarna under torsdagen, så kommer de själva att göra det, likt Blekinge gjorde under tisdagen.

– Det kommer ju att komma även här, men vi ser helst att vi gör samråd med Folkhälsomyndigheten, det är vårt främsta mål, säger Lindblom.

Vad säger dalfolket om att vi fortfarande inte fått skärpta restriktioner i länet? Se i klippet vad några av de vi pratat med säger.