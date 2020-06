Borlänge är den kommun i Dalarna som drabbats hårdast av coronapandemin. Fram till och med vecka 22 hade 55 personer som varit konstaterat smittade med covid-19 avlidit i Borlänge.

– Vi har ställt in nästan all annat verksamhet för att vi behövde den här tiden för begravningar, säger kyrkoherde Per Henriksson Lerström.

I klippet berättar kyrkoherden om tiden där begravningar helt tagit över kyrkans schema .