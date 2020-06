Foto: Terje Pedersen/ TT

Eldningsförbudet hävs i Norra Dalarna – rikligt med nederbörd under söndagen

Nu häver räddningstjänsten i Norra Dalarna eldningsförbudet som varat under en längre period. Det åskoväder som drog in under söndagen medförde nederbördsmängder på 30 mm samtidigt som kommande vecka ser ut att bli ostadigt väder och lägre temperaturer.

– Allmänheten har hanterat eldningsförbudet mycket bra, faktum är att vi haft betydligt färre skogsbränder än vad vi förväntade under de senaste dygnen, berättar Johan Szymanski, räddningschef. Berörda medlemskommuner är Leksand, Mora, Orsa, Vansbro och Älvdalen. Dela på Facebook Dela på Twitter

