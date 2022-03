Problemen uppstod vid 11.30-tiden på tisdagen. För mer information hänvisar Trafikverket resenärer till tågbolaget de köpt resan av.

Stationer där tågtrafiken kan påverkas:

Hofors, Storvik, Gävle C, Sandviken, Torsåker, Horndals Bruk, Fors, Avesta Krylbo, Karbenning, Fagersta C, Skinnskatteberg, Frövi, Örebro C, Örebro Södra, Kumla, Hallsberg