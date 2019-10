En person anhållen misstänkt för mordförsök i Borlänge

Under onsdagskvällen klev en man in på en restaurang i Borlänge och larmade hjälp, det visade sig att mannen var knivskadad. Under morgonen har en man anhållits misstänkt för knivhuggningen.

– Efter att ha delgett misstankar så tog jag beslut om att anhålla mannen, säger Lassbo.

Den misstänkta brottsplatsen fortfarande avspärrad

– Den förmodade rottsplatsen vid Vallgatan är fortfarande avspärrad. Teknikerna är egentligen klara. I nuläget finns inget beslut om att häva avspärrningarna.

Hur ser misstankarna ut?

– Min bedömning är att personen är på sannolika skäl misstänkt för försök till mord.

Vad händer framöver?

– Vi kommer invänta teknisk analysresultat. Det är inte alla som har hörts ännu. Det kommer pågå både vittnesförhör och förhör med den misstänkte och med målsägande.

Mannen är känd av polisen sedan tidigare.

Kvar på sjukhus

Den målsägande ligger fortfarande inlagd på sjukhus under torsdagen, enligt Region Dalarnas presstjänst.