Ett eventuellt konstgräsförbud kan slå hårt mot flera dalaföreningar

– Det är de mindre klubbarna som kommer påverkas. De som sist fått in konstgräs kommer att ställas inför ett svårt beslut, menar Jonas Björkgren, tränare i Säters IF, som varit aktiv inom sporten under en lång tid både som spelare och tränare.

Anledningen till varför EU vill utreda ett förbud mot gummit är för att det anses vara miljöfarligt om det sprider sig till avloppssystemet.

”Omöjligt att ha naturgräs norr om Dalarna”

Vid ett förbud tvingas klubbarna antingen byta till ett annat godkänt gummi eller gå över helt och hållet till naturgräs.

– De här gummikulorna som i sådant fall kommer behöva bytas ut kommer inte bli en billig historia. Rent fotbollsmässigt är det nästan omöjligt att ha naturgräs året norr om Dalarna, fortsätter Björkgren.

Han är också orolig för att Sverige kommer halka efter andra länder i utvecklandet av spelare ännu mer.

– Det är framför allt ungdomsfotbollen som blir lidande eftersom den mesta spontanidrotten äger rum på konstgräs. För ofta är naturgräsplanerna stängda på grund av underhåll eller andra grejer.

