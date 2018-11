Fler drabbade av inbrottsvågen i Västerdalarna

De drabbade fritidshusen ligger i anslutning till varandra och enligt polisen finns det sannolikt ett samband mellan inbrotten.

– Högst troligt så har det skett under samma tidpunkt, säger Lena Kruse, förundersökningsledare vid polisen.

Båtmotor och kaminer bland stöldgodset

De första två anmälningarna kom till polisen under onsdagskvällen och fler är på väg in under torsdagen. Än så länge är det inte helt klart vad som stulits.

– Det vid vet nu är att det är en båtmotor och några kaminer som saknas, säger Lena Kruse och tillägger:

– Sen ska de ha tagit en båt på trailer också. Och ett sådant ekipage kanske det är någon som har uppmärksammat, i så fall får man gärna höra av sig till oss.

Inbrott i Lima och Malung

Natten mot måndagen fick polisen in tre anmälningar om inbrott i garage och uthus i Lima. Tidigare har också fyra villainbrott eller försök till villainbrott inträffat i Malung.

Polisen uppmanar de som har sett något, eller har information som kan ha med inbrotten att göra, att höra av sig till polisen på telefonnummer 11414.