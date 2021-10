Fler utländska kvinnor i Dalarnas bolagsstyrelser

StyrelseAkademin i Dalarna har redan under september månad intervjuat 11 kvinnor som kommer att matchas in i olika bolagsstyrelser i Dalarna. Kvinnorna härstammar från ett flertal olika länder och kommer under cirka ett år certifieras i svenskt styrelsearbete för att vidare ta sig ut på styrelsemarkanden.

– Kvinnor överlag är underrepresenterade när de gäller styrelseuppdrag och ännu mindre representerade med utländsk bakgrund, därför är det viktigt att vi gör den här satsningen så att vi kan lyfta dessa kvinnor.

Svårt med rekrytering

-Många företag vill ta in utlandsfödda kvinnor med kompetens men de vet inte var de finns eller hur man ska få de här kvinnorna till att söka tjänsterna. Den här satsningen kommer att hjälpa näringslivet och vi kommer vara behjälpliga så att företagen kan få ta del av hur man kan gå till väga.

I klippet: Valbona Shala om varför kvinnor med utländsk bakgrund är viktiga i styrelsesammanhang.