Flera stölder i Avesta under natten

Klockan 01.40 får polisen larm om att en person hör hur dennes bil startar och kör iväg från bostaden. Bilen är av äldre modell och påträffades under morgonen sönderslagen i ett skogsparti i Germundsbo, strax utanför Avesta.

Värdefulla kopparskenor stulna

Under natten har någon också stulit kopparskenor till ett värde av 200 000 kronor från ett företag i Skogsbo. Porten till en industrilokal var forcerad.

– Sannolikt har porten forcerats med ett fordon och jag kan inte utesluta att det är den stulna bilen som fungerat som murbräcka. Skenorna ska vara sex meter långa så då behöver man nog antingen en släpvagn eller ett större fordon för att forsla dem, säger Stefan Dangardt.

Just två släpvagnar stals under natten mot onsdagen från ett företag i Avesta. Båda släpvagnarna har hittats under torsdagen, en var då tom och den andra innehöll kabel.

Drabbad av tio dieselstölder på nio veckor

Någon har stulit cirka 100 liter diesel ur en grävmaskin som stod uppställd längs med med riksväg 68 i Jularbo. Enligt polisen uppger ägaren att han drabbats av dieselstölder ungefär tio gånger under de nio veckor han arbetat på platsen.

Stal alkohol och telefoner

Under morgonen upptäcktes att en restaurang på Kungsgatan i centrala Avesta drabbats av inbrott under natten. Tjuven eller tjuvarna har slagit sönder en dörr och stulit alkohol och ett par mobiltelefoner.

– Eftersom det varit flera händelser i Avesta så är vi extra intresserade av vad allmänheten kan ha sett eller hört, säger Stefan Dangardt.

För att tipsa polisen ringer man 11414.