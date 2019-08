Deta påverkar tågen som passerar Frövi mot Västerås, Borlänge, Gävle och Hallsberg.

Stationer där tågtrafiken kan påverkas:

Frövi, Fagersta C, Karbenning, Skinnskatteberg, Avesta Krylbo, Kumla, Örebro Södra, Örebro C, Hallsberg, Grängesberg, Kopparberg, Ludvika, Lindesberg, Storå, Ställdalen, Borlänge C