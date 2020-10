Första hemmasegern för Leksand: ”Det var på tiden”

Efter matchen var Jon Knuts märkbart glad när han intervjuades i C More.

– Det var på tiden. Samtidigt var det skönt att få ta vårt första hemmavinst. Vi har spelat bra, men inte fått tre poäng.

Jon Knuts fortsätter:

– Vi har kapital för ett bra lag, samtidigt är det tråkigt och säga att vi är nära när vi inte vinner. Vi måste lära oss att vinna.

Det fanns bara en förlorare i den här matchen: Publiken, som på grund av Corona-pandemin inte fick vara på plats i Leksands hemmaborg. De missade en strålande och mycket underhållande match. Ishockey när det är som bäst.

Tog ledningen

Leksand spelade bäst i första perioden och Peter Cehlariks ledningsmål efter 10.38 var en följd av matchbilden. Men under periodens tre sista minuter bjöds Rögle in i matchen.

Dels genom ett bedrövligt powerplay av Leksand som lyfte Skånelaget.

Dels genom att nyförvärvet från Färjestad, Lucas Ekeståhl-Jonsson, helt fri gjorde 1–1 genom ett jätteskott. Hans första mål för Rögle

– Det blir så ibland. Men jag såg inte själv att pucken gick in, sade han i C More.

I andra perioden var det mest Leksand, som pressade hårt. Visserligen tog Rögle ledningen med 2–1 genom Olli Palola efter 11.25. Men dalalaget var spelmässigt bäst. Det visade bland annat det faktum att de vann skotten med 16–7 i mittperioden. Då förstår alla att Röglemålvakten Johan Gustafsson storspelade.

Första målet

Men han fick kapitulera när 35 sekunder återstod av perioden. En desperat Emil Heineman i Leksand gjorde 2–2 , vilket också var hans första SHL-mål. Mycket viktigt för denne 18-årige talang som i fjol öste in mål i Leksands J20-lag. Men det var alltså först nu som första SHL målet kom sedan han bland han bland annat fick avsluta fjolårssäsongen i A-laget:

– Det är stort. Jag har haft många chanser, så nu är det skönt att kunna trycka dit den. Men det gick så fort att jag inte hann tänka, sade Emil Heineman till C More.

Tredje perioden blev jämn med två lag som med desperat gick för segern men matchen gick till förlängning, som blev så dramatiskt.

Leksands Oskar Lang blev då utvisad vilket resulterade i en oerhörd Röglepress. Men leksingarna klarade det, Oskar Lang fick pucken direkt när kan kom tillbaka på isen, drev upp i anfallszonen och passade till Jon Knuts som gjorde segermålet.

Årets corona-jubel i Leksand!