SVT Dalarna avslöjar: Gasföretag i Falun saknade giltigt tillstånd för hantering av brandfarliga varor

Den 2 augusti utbröt en kraftig brand i ett gaslager i närheten av Staberg utanför Falun. Gasflaskor exploderade och ett viktigt meddelande till allmänheten utfärdades, där boende i området uppmanades att hålla sig inomhus.

Över hundra tusen liter gasol och andra brandfarliga varor – det hade företaget Gasbolaget tillstånd att hantera från 2014 fram till den sista december 2021.

Efter att bolagets tillstånd för hantering av brandfarliga varor gick ut i slutet av förra året fick de en påminnelse från Räddningstjänsten Dala Mitt i februari i år.

En ny ansökan skickades då in från Gasbolaget men den bedömdes som ofullständig av Dala Mitt, som i sin tur begärde kompletteringar i verksamheten.

Nya byggnader

Bland annat så ska det ha tillkommit nya byggnader på plats när man studerat satellitbilder över området som bifogades i tillståndsansökan.

Under de tre månader som bolaget har haft på sig att skicka in svar på kompletteringar till räddningstjänsten har det enligt lag varit förbjudet att bedriva hantering av tillståndspliktig mängd brandfarlig vara, eftersom det inte funnits något giltigt tillstånd efter att det gamla gått ut.

Kan röra sig om lagbrott

Enligt brandinspektör Björn Olsson hade de efterfrågade kompletteringarna inte kommit in innan branden bröt ut under tisdagen. Och eftersom bolaget bedrivit verksamheten utan tillstånd från Dala mitt under flera månader så skulle det kunna röra sig om ett lagbrott.

SVT Nyheter har sökt Gasbolagets vd för en kommentar men han har avböjt.