Hans från Ludvika konfronterade nazister – delade ut pris på QX-gaygala

Första maj 2018. Nazistiska Nordiska motståndsrörelsen, NMR, har fått tillstånd att demonstrera på Ludvikas gator. NMR:s närvaro har varit stor i staden, som är Hans Laurins hemstad.

Hans bor till vardags i Helsingborg men bestämde sig den här dagen för att återvända till Ludvika för att protestera mot personerna bakom NMR:s flagg.

– Jag åkte till Ludvika bara för min egen skull, jag ville åka upp dit och göra någonting för mig själv helt enkelt, säger Hans till SVT Dalarna.

I ett klipp som SVT filmat syns Hans konfrontera en av personerna. Han ropar ”Det är allas lika värde, och då menar jag alla”, samtidigt som han blir filmad av en av dem som gick i NMR:s march. Det här var hans första möte med nazisterna, men det skulle inte bli det sista.

För i ett annat klipp, som fick stor spridning både i sociala medier och traditionella medier, står Hans vid sidan om NMR:s demonstrationståg. När tåget i kör skanderar ”Vit revolution – utan pardon” ropar Hans ”...och små snoppar” till svar.

Mest sedda klippet

Klippet publicerades på tidningen QX Facebooksida och blev det mest sedda under 2018. Det var därför Hans bjöds in till QX-gaygala, som sändes under lördagskvällen på TV4, för att dela ut pris till Årets vardagshjälte.

– Det är ju en sak man aldrig gör i livet, det känns helt exceptionellt att bli inbjuden till en gala. Det är helt fantastiskt och att jag skulle dela ut ett pris dessutom, det är absolut jättekul, säger Hans.

Klippet visades upp på scenen och Hans introducerades av Babben Larsson, som ledde galan på Cirkus i Stockholm.

– Babben förklarade för publiken varför jag var där och varför jag gjorde som jag gjorde i Ludvika. Sedan visades klippet och så kom jag in på scenen.

Vad fick du för reaktioner när du klev in på scen?

– Visst var det lite applåder, men jag var ju lite nervös, så jag reagerade inte så jättemycket, säger Hans och skrattar.

Hälsade till Ludvikaborna

Hans berättar att han även tog tillfället i akt att skicka en hälsning till Ludvikaborna.

– Jag nämnde att jag inte var ensam, att det var många som hade rest till Ludvika då och det var många fina Ludvikabor ute, säger Hans och fortsätter:

– Jag uppmanade även alla att komma till Ludvika om det blir så att de kommer att demonstrera i år igen. Alla vi som står för demokrati, rättvisa och allas lika värde.

”Helt galet”

Hade du någonsin kunna tro att klippet skulle mynna ut i något sådant här?

– Nej, absolut inte. Det här klippet lades ut dagen efter första maj, det blev viralt och spreds vidare, och på den vägen är det. Jag hade absolut inte en tanke på att det skulle bli så här, det är helt galet.