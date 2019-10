Nu skrivs högskoleprovet – så många skriver i Dalarna

Nästan 52 000 är anmälda till att skriva högskoleprovet på 120 orter i hela landet under söndagen. 80 procent av de som skriver provet under söndagen är födda 1995 eller senare. Sedan 1977 har detta urvalsprov ökat möjlig­heten för många att komma in på högskoleutbildningar när betygen inte riktigt räcker till och det är konkur­rens om platserna, enligt universitets- och högskolerådet.

– Högskoleprovet är en andra chans för alla som vill läsa vidare, säger UHR:s general­direktör Karin Röding.

I Dalarna är nästan 1 000 personer anmälda till att skriva högskoleprovet under söndagen, 526 kvinnor och 412 män.

Provdeltagarna kan ta del av sina provresultat den 26 november.

Så många skriver högskoleprovet i Dalarna:

Dalarna totalt: 938 personer

Falun: 240

Borlänge: 239

Ludvika: 130

Mora: 111

Avesta: 102

Leksand: 64

Malung: 27

Hedemora: 25