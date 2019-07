Under kontrollerade former får man grilla på sin gård i trädgården, men inte på kommunala grillplatser. Just nu cirkulerar brandlyg över hela Dalarna för att hålla koll på skog och mark.

– Det är ännu torrare i dag än i går. Därför har vi brandflyg som cirkulerar i olika slingor i norra och södra Dalarna, säger Johan Warén, Dalamitts inre befäl, räddningstjänsten.

Räddningstjänsten vill uppmana allmänheten att vara försiktig ute i naturen.