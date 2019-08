Inför älgjakten: Teorier om få älgkalvar – nu behövs jägarnas hjälp

Den 2 september börjar septemberjakten i norr. Inför jakten har nu Jägareförbundet uppmanat älgjägarna att rapportera in observationer av älg så snart som möjligt under pågående jakt.

– Det finns forskning som visar att när det är varma torra somrar är älgkorna i sämre kondition och föder färre kalvar. Vi vet inte riktigt hur det ser ut än, därför vill vi att man rapporterar in för vi ska kunna skapa oss en bild av hur det ser ut, säger Erik Matsson, jaktvårdskonsulent på Jägareförbundet Dalarna.

”Har beredskap” – Kan ändra planen mitt under jaktsäsong

Han förtydligar att observationer redan rapporteras in av alla jaktlag och att det finns lagkrav på att alla djur som skjuts måste rapporteras in inom två veckor, men att man nu vill ha in rapporter av observationer så snart som möjligt under jakten, gärna dag för dag, för att kunna skapa en bild av hur älgstammen ser ut och eventuellt vidta åtgärder.

– Skulle det visa sig vara katastroflite kalvar så har vi i alla fall en beredskap. Det är bra med snabb uppdatering i fall att vi skulle behöva vidta åtgärder och till exempel minska avskjutningen, men det är en ovanlig åtgärd, säger Erik Matsson och fortsätter:

– Normalt sett skrivs treårsplaner som vi brukar kunna följa, men det finns möjlighet att ändra planen mitt under säsong om det skulle behövas, säger han.