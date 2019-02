I måndags blev det känt att Dala Mitts nuvarande förbundschef Leif Andersson kommer att lämna tjänsten. Nu bekräftar Kenneth Persson att Kjell Nyström är kandidat för att ta över rollen som förbundschef, som dt.se var först att berätta.

– Vi håller på med MBL-förhandlingar just nu och kommer att presentera Kjell Nyström för styrelsen på fredag. Det är rätt läge att byta chef nu då vi går in i ett nytt budgetläge och vi växer med i och med att Ludvika nu går in i förbundet säger, Kenneth Persson.