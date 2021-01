Kritik mot banor och publik som smög in – så blev världscuphelgen i Falun

Ulrika Back Eriksson, vd för Svenska Skidspelen är nöjd med helgen när vi pratar med henne precis innan sprintfinalerna som är det sista på programmet under världscuptävlingarna i Falun. I år har tävlingarna arrangerats utan publik, även om många försökt att ta sig in på området under helgen. Under fredagen avvisades 40-50 personer från området och lika många under lördagen. Och det är inte bara publiken som saknat folkfesten.

– Personligen har jag saknat publiken massor, det är ju det som är skidspelen, folkfesten. Men så ser det ut i år, vi får satsa mot nästa år, säger Ulrika Back Eriksson.

I klippet: ”Bra tävlingar men utmanande” – Ulrika Back Eriksson om kritiken efter krascherna, kylan och publiken som inte kunde hålla sig borta.