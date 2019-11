Kvinnojouren behöver fler medarbetare för att klara behoven

Enligt statistik från brottsförebyggande rådet (BRÅ) polisanmäls i genomsnitt 207 misshandelsbrott per dag i Sverige. De dagar där det anmäls flest är nyårshelgen med nästan 600 brott per dag och valborgshelgen med drygt 540 brott per dag.

Behöver fler volontärer

Kvinnojouren Kullan jobbar med telefonsamtal, chatt och boende till kvinnor som behöver hjälp och stöd i sådana situationer. Men de behöver fler volontärer för att kunna utöka verksamheten. Något som behövs, enligt Karin Lind Martinsen.

– Gällande boende för kvinnor som behöver det, verkar behovet vara jättestort.

Men det är inte bara därför Kvinnojouren är i behov av fler volontärer. Även marknadsföring via olika evenemang är viktigt, menar Karin Lind Martinsen.

– Att folk vet att vi finns är en förutsättning för att de ska höra av sig.

Hör Karin Lind Martinsen på kvinnojouren Kullan i Falun i klippet ovan!