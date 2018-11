Lägenhetsdörr sprängdes i Krylbo – misstänkt frias

I början av september larmades polis till en lägenhet i Krylbo där en man blivit grovt misshandlad och där också den misshandlade mannens lägenhetsdörr exploderat när någon typ av fyrverkeripjäs kastats in genom brevinkastet.

I mitten av oktober väcktes åtal mot en man i 25-årsåldern som misstänktes för den grova misshandeln och för allmänfarlig ödeläggelse.

Frias från misstankarna

Den 25-årige mannen har själv förnekat brotten. Nu har domen meddelats och den 25-årige mannen frias från misstankarna både om misshandeln och allmänfarlig ödeläggelse.

Mannen har själv uppgett att han sett andra personer utföra misshandeln och att han inte medverkat i att placera fyrverkeripjäsen i brevinkastet och tingsrätten anser att det inte finns någon teknisk bevisning mot mannen.

Erkände andra brott

Mannen har däremot erkänt att han kört bil utan att han haft körkort tidigare under året och att han haft knivar och en såg på allmän plats i Avesta under slutet av förra året. Han har också erkänt att han stulit ett par solglasögon och biltillbehör under förra året.

Döms till en månads fängelse

Han döms däremot till en månads fängelse för brott mot knivlagen, ringa stöld och grov olovlig körning. Fängelsestraffet ska dock anses vara förverkat, enligt tingsrättens dom.