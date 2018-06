Landstinget: Ambulanssjukvården ska utökas i Dalarna

Efter att landstinget undersökt framtida behov i länet när det gäller ambulanssjukvården ska nu verksamheten förstärkas på flera håll. Det meddelade landstingsledningen på fredagen i Ludvika.

– För att se över vilka behov som finns framåt har verksamheten tagit fram en rapport med bra underlag. Vi är mycket nöjda över den rapport vi fått. Den visar på konkreta förslag till förbättringar. Vi har beslutat att gå dessa till mötes. Nu förstärker vi ambulanssjukvården i hela Dalarna, säger Gunnar Barke (S), landstingsstyrelsens ordförande, i ett pressmeddelande.

Två nya ambulanser

Utökningen består av två nya dagambulanser, en i Ludvika och en i Borlänge. I Mora ska en flerpatientsambulans finnas tillgänglig även på lördagar och söndagar under dagtid. Orsaken till att ambulanserna sätts in på just de utvalda orterna är att utredningen visat att antalet uppdrag ökat i området runt Falun och Borlänge och i Västerbergslagen.

Enligt landstinget kommer dock förstärkningen att påverka hela länet i och med att ambulansen täcker upp för varandra.

– Man får tänka på ambulansflottan som ett gummiband, där resurser sätts in där de behövs mest, säger Gunnar Barke (S).

Förutom bättre täckning är förhoppningen att arbetsmiljön förbättras.

– Det har varit svårt vissa gånger för ambulanspersonalen att ta ut måltidsuppehåll, säger Gunnar Barke.

Förhoppningen: På plats vid årsskiftet

Den utredning som gjorts kommer nu att tas upp på hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 28 augusti.

– Vi tror att det finns en majoritet för att göra det här, jag tycker inte att det finns något som pekar på något annat, säger Gunnar Barke (S).

Förhoppningen är att nya ambulanser och personal ska finnas på plats vid årsskiftet.