Larm om brand i villa i centrala Borlänge – rökdykare inne i huset

SOS Alarm får in ett larm vid 10.12 om rökutveckling i en villa i centrala Borlänge. När räddningstjänsten kommer får de bryta sig in, då ingen är hemma. Rökdykare har gått in i huset för att ta reda på varifrån röken kommer.

Eligt SOS Alarm har räddningstjänsten försökt få tag på de boende utan framgång, därför fick de bryta sig in i villan. – Villan var rökfylld. Nu har rökdykare sökt igenom och ingen person var där. Just nu tror vi en laddare orsakat rökutvecklingen, säger Daniel Holmstrand, inre befäl på Räddningstjänsten Dala-Mitt. Ambulans är också på plats och polisen är på väg. Dela Dela

