Område i Borlänge avspärrat efter misstänkt våldtäkt

Under morgonen fick polisen in ett larm om en misstänkt våldtäkt i Forssa, Borlänge. Under dagen kommer förhör att hållas med den utsatta kvinnan och eventuella vittnen. Polisens tekniker är på väg till platsen.

Fallet är rubricerat som misstänkt våldtäkt och larmet kom in till polisen vid 06.30 på torsdagsmorgonen. – Vi har en större avspärrning i Forssa. Exakt brottsplats är oklar, säger Stefan Dangardt, polisens kommunikatör. Polisen kommer under dagen att fortsätta arbeta med fallet. Texten uppdateras. Dela Dela

