Många viltolyckor på kort tid

Det har inträffat många viltolyckor de senaste dagarna. Från måndag eftermiddag till tisdags morse har runt 15 viltolyckor rapporterats in. Även i fredags inträffade många olyckor under de tidiga morgontimmarna. Då rapporterades åtta rådjursolyckor under fem timmar.

– Snön har kommit vilket gör att djuren söker sig upp på vägarna där det är lättare att ta sig fram, sen är det generellt dåligt väglag och dålig sikt, säger polisens presstalesperson i region Bergslagen Christina Hallin.

Att anpassa farten efter väglaget, ha bra belysning och att ha vidvinkelseende är hennes tips till de som är ute i trafiken.

– Framförallt gäller det att vara en aktiv förare, även om man kört en väg tusen gånger så vet man inte var djuren kan bestämma sig för att gå över, säger hon.