Martin Redhe Nord från Borlänge sjöng Sarah Dawn Finer till tårar

I söndagens säsongspremiär tävlade Linus Wahlgren och Martin Redhe Nord tillsammans med pianisten Marika Willstedt mot artisterna Mariette Hansson och Julia Frej tillsammans med pianisten Emanuel Norrby.

Den tävlande som imponerade allra mest på Sarah Dawn Finer var 35-åringen från Borlänge.

– Livet är för kort och jag älskar ju tjejlåtar, säger han i Så Ska Det Låta och sjunger sedan hela And I Am Telling You med Jennifer Holliday.

– Shit, Martin, vad bra du är, säger Sarah Dawn Finer när hon rörs till tårar.

Karriären startade hemma i Borlänge

Martin började sin karriär på Borlänge musikteater och deltog i flera uppsättningar, bland andra Grabbarna På Bruket och Trollkarlen från Oz.

Nu senast spelar han Quasimodo i Ringaren i Notre Dame på Göteborgsoperan.