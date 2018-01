Nazister vill demonstrera i Ludvika på 1 maj

Kristine Persson, tillståndshandläggare på polisen i Dalarna bekräftade under tisdagen att en ansökan från Nordiska motståndsrörelsen kommit in gällande tillstånd att demonstrera på 1a maj i centrala Ludvika. Det var under fredagen som ansökan kom in till polisen och under måndagen diariefördes den.

I ansökan har NMR angett den tänkta demonstrationsvägen som önskas. Den startar i korsningen Grågåsvägen / Gamla Bangatan, sedan fortsätter den längs med Gamla Bangatan mot centrum, via en rondell och längs med Fredsgatan, Engelbreksgatan, och slutligen Storgatan mot Garvanstorg.

Enligt handläggaren på polisen har det kommit in sju andra ansökningar om demonstrationstillstånd för 1 maj i Ludvika. Nu tar man ett samlat grepp och tittar på alla ansökningar.

Nordiska motståndsrörelse har också ansökt om att få genomföra en demonstration i Boden 1 maj.