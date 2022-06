Höjd sommarersättning i ambulanssjukvården: ”Ett litet erkännande iallafall”

Ambulanssjukvården i Dalarna har en arbetstidsförskjutning som innebär att ambulanssjuksköterskor arbetar mer under sommaren än under våren och hösten. Under den intensiva sommarperioden ges en sommarersättning, som nu höjs från 700 kronor till 1400 kronor i veckan. Satsningen beräknas kosta 1,5 miljoner kronor per år.

– Ambulanssjukvården är en nyckelaktör i regionens sjukvård under sommaren. Därför höjer vi nu sommarersättningen för ambulanspersonalen, säger Ulf Berg (M), regionstyrelsens ordförande.

Regionen kommer även underlätta kompetensutveckling inom ambulanssjukvården genom att erbjuda verksamhetsförlagt utbildning. Detta eftersom det råder brist på specialsjuksköterskor inom ambulanssjukvården.

– Det är många som väljer att gå till huset istället för att de får bättre betalt och bättre tider, säger Annika Larsson, ambulanssjuksköterska i Borlänge.