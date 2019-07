Efter Classic Car Weeks första dagar: ”Högst anmärkningsvärt med så få anmälda brott”

Under fredagen kom fem anmälningar in varav ett var ett misshandelsärende. Under lördagen anmäldes inget allvarligt brott, något som Stefan Lund ser som anmärkningsvärt. Han tror att en av orsakerna till att det har gått så lugnt hittills är vädret.

– Vi tror att värmen kan ha en dämpande effekt på folket, man blir lite loj av den.

Under lördagen hade polisen några narkotikabrott, något brott mot knivlagen och något rattfylleri, de mer vanliga brotten alltså. Under fredag och lördag har berusningsgraden varit mycket hög, något som enligt Lund drar ner besökarnas betyg.

– Det har varit en mycket hög berusningsgrad. Vi jobbar mycket med att dra ner den så gott det går men vi ser dessvärre att det är många unga människor som drar runt på stan, säger han och fortsätter:

– Vi har en jättestor hjälp av ordningsvakter som patrullerar längst gatorna. Utan dem skulle vi vara helt chanslösa.