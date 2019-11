Polisen söker försvunnen 17-åring i Borlänge

Polisen har under natten mot tisdagen sökt en 17-årig kille som anmäldes försvunnen under måndagskvällen. Sökandet återupptas under i området kring Kvarnsveden i Borlänge under tisdagsmorgonen.

17-åringen sågs senast under måndagsmorgonen och han anmäldes försvunnen under måndagskvällen. Polisen har under natten sökt med flera patruller och hundpatruller i området kring Kvarnsveden. – Vi har sökt under i stort sett hela natten. Nu har vi lämnat, men vi gör ett omtag under morgonen när det ljusnar, säger Jan Matérne, vakthavande befäl vid polisen, strax efter klockan 05 på tisdagsmorgonen. Dela Dela

