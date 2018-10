Så påverkar vattenbristen din elräkning

Han betonar att elpriset är beroende av hur vindkraften och kärnkraften går, och temperaturerna under vintern kommer också påverka hur mycket el som går åt vilket också inverkar på priset. Men han gör bedömningen att priset kommer att stiga.

– Som det ser ut nu med rådande vattennivåer så kommer det att bli en prisökning på 10-15 öre/kWh jämfört med föregående år, givet att alla andra parametrar är lika, säger Mats Bengtsson på Dalakraft.

2016 var vattennivån i oktober ännu lägre än i år, hela nio meter under normalt. Då sköt elpriset i höjden under november månad, men det föll tillbaka och blev mer normalt under resten av den vintern.