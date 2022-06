Miljö och rekreation i fokus när samråd hölls om gruvsanden i Grängesberg

Ett 60-tal personer kom till samrådet under tisdagskvällen och fick höra mer om Grängesberg Explorations planer på att ta tillvara mineraler i det gamla spillmaterialet från den tidigare gruvdriften. Och från besökarna kom bla frågor om hur djur- och fågelliv då påverkas, om tillgängligheten till rekreationsområden och hur vattenavrinningen kan komma att ändras.

– Det var ett bra samråd och intressant att höra vad de som bor i området och har en massa kunskap kan tillföra! säger Christer Lindqvist som är vd för Grängesberg Exploration, bolaget som vill återvinna gruvsanden.

Hoppas på tillstånd under 2023

– Samrådet är ju ett formellt steg på vägen mot den ansökan om miljötillstånd som vi ska göra och skicka in sannolikt under senhösten, säger Christer Lindqvist. Vi hoppas att tillståndet kan bli klart under 2023.