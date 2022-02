Slog kvinna med bultsax och skar henne med kniv – man åtalas för tortyrliknande misshandel

Det var under natten mellan den första och andra november som mannen, som är i 45-årsåldern, misshandlade en kvinna i 30-årsåldern under en bro i centrala Borlänge. Misshandeln bedöms i åtalet som synnerligen grov eftersom händelseförloppet ska ha varit utdraget och pågått under hela natten och för att gärningen präglas av tortyrliknande inslag.

Mannen ska under natten ha utsatt kvinnan för sparkar och slag, mot både huvud och kropp. Han ska ha slagit henne med en bultsax, skruvmejsel och armeringsjärn och också skurit henne med kniv i både armar och fötter. Han ska också ha tryckt fingrarna i hennes ögon och placerat en tång i hennes mun och hotat att dra ut hennes tänder och hotat att klippa av hennes fingrar och tår.

Mannen ska också ha hällt tändbar vätska på kvinnan och hotat att tända på.

Hotade poliser vid gripandet

När polis kom till platsen för att gripa mannen ska han även ha angripit poliserna och hotat att spränga dem i luften, samtidigt som han höll i en gasoltub och en cigarettändare.

Mannen åtalas nu för synnerligen grov misshandel, grovt olaga hot och hot mot tjänsteman. Han åtalas också för en misshandel av samma kvinna på samma plats någon vecka tidigare då han ska ha slagit henne med ett tungt föremål i huvudet.