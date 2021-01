Enligt varningen beräknas det falla mellan 15 och 25 centimeter snö under dagen, men temperaturen pendlar omkring nollstrecket så i södra Dalarna kan snön övergå i regn.

Längre norrut i landet ställer vädret till större problem, all tågtrafik längs Norrlandskusten mellan Sundsvall och Umeå har ställts in under dagen.



Läs SVT:s väderredaktions fördjupade dagsprognos här, eller gå in på svt.se/vader och sök på din ort för en lokal prognos.