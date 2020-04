”Sprider myggor smittan?” – Smittskyddsläkarnas svar på era frågor om covid-19

Här under läser du Helena Ernlunds svar på era frågor:

Man kan sprida virus via sina händer till ytor på toaletten så ni alla bör vara extra noggranna med handhygienen. Du bör har egen handduk med dig (som inte ska hänga på toaletten) och tänka på att inte ta dig i ansiktet när du är där. Då bör risken vara liten för eventuell smittspridning.

Det finns inga studier som visar på en exakt gräns. När det gäller allmänheten pratar man om 1-2 m eller en armlängds avstånd. Inom vården ska man använda skyddsutrusning (så kallat stänkskydd, t ex visir) när man har en patient med luftvägssymptom.

Sprider insekter smitta?

Fråga: Kan smitta spridas via mygg och insektsbett från smittad person till frisk. /Egon

Hej Egon!

Nej det kan det inte. Viruset smittar inte via blod utan via droppsmitta (nysningar, hostningar) och kontaktsmitta (virus överförs via händer till slemhinnor i mun, näsa ögon).