SMC om sänkta hastigheter: ”Risken är att ännu färre håller hastighetsgränsen”

Visst är det positivt att sänka hastigheterna på vägarna - det spar onekligen liv. Jag kör mycket på olika vägar, har haft körkort i 38 år, och det som alltid slår mig är att bilister blir mer och mer vårdslösa. Man kör om på de mest olämpliga ställen; före kurvor och backkrön, vid mötande trafik etc. Det verkar som att många bilister resonerar som att de ska om, kosta vad det kosta vill. Jag ser även alltför många förare som är upptagna av sina mobiler trots att det är förbjudet under körning. En annan sak som bilister i Mora har väldigt svårt för, är hur man kör i rondeller: Där kör man oftast rakt in i rondellen trots att man alltid har väjningsplikt - jag har själv blivit påkörd av en sådan bilist. Bilister i Mora har även ett oskick i att tränga sig in i rondellen mellan bilar som redan befinner sig där inne, när det av olika anledningar har uppstått köbildning. Sådana här beskrivna bilister borde fråntas körkortet eftersom man har "glömt bort" de grundläggande principerna i bilkörning och trafikvett!... Dessutom borde fler poliser patrullera vägarna och kolla hastigheter och drogpåverkan - gärna skymda bakom en buske eller annat för att kunna ta fast ögontjänare som annars saktar ner farten när de upptäcker en polis med fartkamera...