Trög start för vårdval BUP – bara en ansökan från privata aktörer

I oktober togs beslutet som öppnar den psykiatriska vården av barn och unga för privata vårdval och kliniker i Dalarna. Målet från majoriteten var att med flera aktörer som bedriver verksamhet i länet korta väntetiderna till barn- och ungdomspsykiatriska öppenvården.

– Vi vill tillgängliggöra och förenkla kontakten med den psykiatriska vården. Det är av största vikt att vi tidigt fångar upp och stöttar de barn och ungdomar som behöver hjälp. Vi ser detta som ett steg åt rätt håll för att kunna bemöta så många vi kan, säger Sofia Jarl (C), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Oppositionen har varit emot och menat bland annat att man i andra regioner som tidigare tagit hjälp av privata aktörer har längre köer än vad man har i Dalarna.

Bara en formell ansökan sedan starten

Nu är regionen igång med Vårdval BUP sedan den första februari. Då öppnades möjligheten för den som vill etablera mottagning för barn- och ungdomar att skicka in sin ansökan för godkännande. Men under de inledande veckorna har man hittills bara fått in en ansökan.

– Det här öppnades från första februari och en ansökningsprocess tar längre tid än så. Jag har gott hopp att fler kommer att etablera sig, säger Sofia Jarl (C).

