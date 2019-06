Väg stängs av på grund av brobyte i Leksand

Bron över bäcken på väg 908 i Hälgnäs i Leksands kommun ska bytas ut. Det meddelar nu Trafikverket på sin hemsida. Den 1 juli ska arbetet påbörjas, och under under arbetet måste vägen stängas av vid bron för all trafik.

Trafikverket hänvisar till omledningsvägar 916 och 929 via Rönnäs, Tibble och Leksand under tiden som bron byts ut. Gång- och cykeltrafikanter kan till fots ta sig över bäcken på den gamla stenvalvsbron som ligger intill bron som ska bytas ut. – Vi beklagar för det trassel som den avstängda vägen ställer till med under dessa veckor i sommar för de som bor i området och andra som använder vägen, säger Stefan Tångring, projektledare på Trafikverket till Trafikverkets hemsida. Arbetet kommer att pågå under sex till åtta veckor, och den nya bron är på plats kommer den ha en livslängd på omkring 80 år enligt Trafikverket. Dela Dela

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!