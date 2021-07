Varning för stora regnmängder i Dalarna

Varningen gäller under onsdagseftermiddagen och kvällen då det väntas komma runt 35-50 mm regn under 12 timmar.

– Jag skulle tippa på att regn och åska kommer in sen eftermiddag och kväll. Det är svårt att säga exakt var åskan och regnet drar in, men det kan lokalt komma stora regnmängder, säger Emma Härenstam, meteorolog på SVT Väder.

Orsaken till regnmängderna är att det drar förbi en svagare front som sätter igång åskskurar. Emma Härenstam säger att värmen kommer inte försvinna på grund av åskan och regnet som drar in över länet under sen onsdag:

– Regnet kommer inte att ge svalare temperaturer utan fortsatt varmt under torsdagen och fuktigare, säger Emma Härenstam.