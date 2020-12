Ella Olsson har tävlat i klubben Grycksbo IF OK i hela sitt liv, men nu bär det av mot nya äventyr och utmaningar. Foto: Privat

Grycksbos orienterarstjärna Ella Olsson, 20, börjar springa med IK Hakarpspojkarna i Huskvarna med start nästa år. Olsson som kommer från Sågmyria i Falu kommun, har under hela karriären tävlat för Grycksbo IF OK.